Власти Украины объяснили покушение на Рогозина

Произошедшее назвали наказанием за незаконное пересечение границ

Госпогранслужба Украины сделала заявление, в котором намекнула на собственную причастность к атаке на ресторан, где отмечал свое 59-летие бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает "Политика страны".

В ведомстве отметили, что прилетевшая в здание ракета была своего рода "уведомлением" о незаконном пересечении украинской границы гражданином России. Как говорится в сообщении, сотрудники установили его местонахождение, но надлежащий протокол вручить ему лично не смогли, поскольку Рогозин в этот момент находился на "окуппированной РФ" территории в Донецкой области.

"Поэтому данному лицу его передали во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", – заявили пограничники.

Сам бывший глава "Роскосмоса" утверждает, что кто-то "слил" его местонахождение ВСУ, после чего по ресторану нанесли удар. По его словам, у него ранение, осколок от снаряда вошел выше правой лопатки, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Рогозина и еще двоих пострадавших отправили в госпиталь в Ростове-на-Дону для операции.