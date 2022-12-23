СП: визит в США стал самым громким позором Зеленского в 2022 году

Киев нарвался на твердое "нет"

В этом году украинский лидер Владимир Зеленский впервые наведался в Штаты к американскому шефу. Итоги вышли хорошими, на первый взгляд. Байден распорядился выделить Украине помощь еще на 1,45 млрд долларов. Оба получили информационные поводы состроить хорошую мину при не самой лучшей игре в конце года. Однако ряд западных экспертов считают, что на деле визит Зеленского совершенно не оправдал себя.

Окружение Владимира Александровича тоже не теряло зря времени: Михаил Подоляк заявил для NYT, что зимой ожидается крупномасштабное наступление россиян. Глава генштаба ВСУ Валерий Залужный пообещал журналистам из Economist, что на этот раз войска РФ якобы не обойдут вниманием Киев.

В Atlanic Council заявили, что американская разведка показала себя ужасно. Перед визитом украинского президента Пентагон допустил утечку информацию о формальной подготовке поставок зенитно-ракетных систем Patriot.

В целом же, Вашингтон жестко отказал Украине в многочисленных просьбах. В частности, Зеленский требовал от Байдена публичной поддержки и заявлений о неминуемой военной победе Украины, однако нарвался на категорическое "нет".

Вместе с тем Байден заявил, что Штаты совершенно точно не станут предоставлять ВСУ ракеты ATACMS дальностью до 300 км, с помощью которых Киев собирался терроризировать обстрелами приграничные российские города, пишет "Свободная Пресса".