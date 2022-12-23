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Луганская народная республика остается одной из горячих точек на полях специальной военной операции. Любопытными новостями с этой участка фронта поделился командир одного из батальонов Народной милиции ЛНР с позывным "Чечен".
Офицер рассказал, что сейчас киевские руководители активно перебрасывают иностранных боевиков под Лисичанск. Спешная передислокация наемников связана с тем, что мобилизованные украинцы бросают оружие и сбегают с позиций ВСУ, расположенных на этом участке фронта.
"Украинские солдаты бегут и бегут", – сообщил "Чечен".
Из-за массового дезертирства руководству армии Незалежной приходится оперативно латать дыры за счет зарубежных боевиков.
Луганский офицер отдельно подчеркнул: взятые в плен украинские вояки признаются, что больше не могут воевать и в целом не способны выдержать напряжение, которое царит в зоне боевых действий.
Что касается ситуации на Лисичанском направлении, обстановка остается "стабильно напряженной", однако Вооруженные силы Российской Федерации продолжают планомерно наступать. Бойцы противника часто бросают позиции и сбегают, тех, кто остается с оружием в руках, ликвидируют.
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