Переполоху с наемниками на Украине нашлось неожиданное объяснение

Переполоху с наемниками на Украине нашлось неожиданное объяснение
Фото: www.unsplash.com
Ситуацию разъяснил луганский офицер

Луганская народная республика остается одной из горячих точек на полях специальной военной операции. Любопытными новостями с этой участка фронта поделился командир одного из батальонов Народной милиции ЛНР с позывным "Чечен".

Офицер рассказал, что сейчас киевские руководители активно перебрасывают иностранных боевиков под Лисичанск. Спешная передислокация наемников связана с тем, что мобилизованные украинцы бросают оружие и сбегают с позиций ВСУ, расположенных на этом участке фронта.

"Украинские солдаты бегут и бегут", – сообщил "Чечен".

Из-за массового дезертирства руководству армии Незалежной приходится оперативно латать дыры за счет зарубежных боевиков.

Луганский офицер отдельно подчеркнул: взятые в плен украинские вояки признаются, что больше не могут воевать и в целом не способны выдержать напряжение, которое царит в зоне боевых действий.

Что касается ситуации на Лисичанском направлении, обстановка остается "стабильно напряженной", однако Вооруженные силы Российской Федерации продолжают планомерно наступать. Бойцы противника часто бросают позиции и сбегают, тех, кто остается с оружием в руках, ликвидируют.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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