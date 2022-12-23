В Китае озвучили пять главных целей США

Киев оказался удобным инструментом для реализации задуманного

Китайские эксперты внимательно следят за событиями, которые разворачиваются на международной арене. Как известно, вашингтонская администрация считает Пекин, как и Москву, своими главными противниками. Аналитики Поднебесной четко обозначили пятерку главных планов Соединенных Штатов Америки в мировом пространстве.



Во-первых, американцы специально убирают Москву с энергорынка Европы для того, чтобы ослабить Европейский союз.

Кроме того, данные действия направлены на ослабление европейской промышленности, которую из-за энергокризиса придется перевезти на территорию Соединенных Штатов Америки или в подконтрольные Белому дому страны.

В-третьих, в самое ближайшее время военно-промышленный комплекс США продемонстрирует стремительный рост. Это достигается за счет ослабления Европы и нагнетания обстановки в мировом пространстве.

В-четвертых, Вашингтон ставит своей целью усиление доллара. Для реализации данной задачи американские власти планируют раздать новые кредиты. Пятый пункт – обеспечение непоколебимой монополии американских корпораций.

При этом китайские эксперты издания Global Time отмечают, что конфликт на территории украинского государства является инструментом в руках американцев, которые любыми способами готовы добиваться своих целей.