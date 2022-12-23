Китайские эксперты раскрыли причины, почему США выгодно затягивать украинский конфликт

В Китае озвучили пять главных целей США
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев оказался удобным инструментом для реализации задуманного

Китайские эксперты внимательно следят за событиями, которые разворачиваются на международной арене. Как известно, вашингтонская администрация считает Пекин, как и Москву, своими главными противниками. Аналитики Поднебесной четко обозначили пятерку главных планов Соединенных Штатов Америки в мировом пространстве.

Во-первых, американцы специально убирают Москву с энергорынка Европы для того, чтобы ослабить Европейский союз.

Кроме того, данные действия направлены на ослабление европейской промышленности, которую из-за энергокризиса придется перевезти на территорию Соединенных Штатов Америки или в подконтрольные Белому дому страны.

В-третьих, в самое ближайшее время военно-промышленный комплекс США продемонстрирует стремительный рост. Это достигается за счет ослабления Европы и нагнетания обстановки в мировом пространстве.

В-четвертых, Вашингтон ставит своей целью усиление доллара. Для реализации данной задачи американские власти планируют раздать новые кредиты. Пятый пункт – обеспечение непоколебимой монополии американских корпораций.

При этом китайские эксперты издания Global Time отмечают, что конфликт на территории украинского государства является инструментом в руках американцев, которые любыми способами готовы добиваться своих целей.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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