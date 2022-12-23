Десятки трупов: ВС России разгромили опорные пункты ВСУ в районе Артемовска

Десятки трупов: ВС России разгромили опорные пункты ВСУ в районе Артемовска
Фото: www.unsplash.com
Задачи спецоперации поэтапно выполняются

Представители главного военного ведомства нашей страны ежедневно отчитываются об успехах, которые достигнуты на полях специальной операции по демилитаризации украинского государства. Так, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки нашей авиации удалось нанести массированные удары по опорным пунктам украинцев в районе Артемовска Донецкой народной республики.

Благодаря слаженным действиям бойцов российской авиации в ходе этой операции уничтожены более восьми десятков украинских боевиков. Также Вооруженные силы Незалежной потеряли несколько единиц военной техники.

Помимо этого, Армия России достигла серьезные успехи на других участках фронта. На Купянском направлении разгромлены опорные базы украинцев, располагавшиеся в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Ликвидированы три десятка военных, а также боевая техника.

На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили две крупные группировки диверсантов-разведчиков. Ликвидированы более 40 вояк и иностранных наемников.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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