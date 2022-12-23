Западные журналисты раскопали подробности аудиенции

Некоторое время назад украинский лидер Владимир Зеленский лично прибыл в Вашингтон для того, чтобы провести встречу с американским главнокомандующим Джо Байденом. Местным журналистам удалось выяснить, что глава Незалежной пытался внушить своему западному визави.



Так, журналисты авторитетного американского издания Washington Post утверждают, что руководитель киевского режима пытался убедить президента Соединенных Штатов Америки и членов конгресса в том, что возглавляемая им страна способна добиться "разгромной победы" над Россией в затянувшемся конфликте.

При этом журналисты отмечают, что американские власти весьма скептически отнеслись к увещеваниям украинского гостя. Отдельно подчеркивается, что цель визита Зеленского в США состояла в том, чтобы получить поддержку американских власть имущих, многие из которых с сомнением относятся к возможностям Вооруженных сил Незалежной.

Также сообщается, что пан Зеленский на протяжении нескольких месяцев пытался добиться от Байдена право посетить Соединенные Штаты. Президент Украины хотел, чтобы его первая поездка с начала периода спецоперации была именно в Америку.