Дела Незалежной плохи

Несколько дней назад украинский лидер оперативно собрался и посетил Соединенные Штаты Америки. Однодневный визит главы Незалежной в Вашингтон бурно обсуждается в информационном пространстве. Западные интернет-пользователи поделились своим мнением по поводу поездки Зеленского на поклон к президенту США Джо Байдену.



Люди активно высказываются в социальных сетях. Так, многие уверены, что глава Украины оперативно слетал в США из-за того, что возглавляемое им государство терпит поражение на поле боя. Зеленский пытается спасти ситуацию за счет своих американских кураторов.

"Украина проигрывает. Именно поэтому "мистер З" в Вашингтоне просит больше денег", – пишут в интернет-пространстве.

Впрочем, по мнению англоязычных пользователей Сети, главная задача украинского главнокомандующего – набить собственные карманы. Уже никто не сомневается, что финансовая помощь Незалежной – всего лишь схема по отмыванию денег.

Также людей раздражает, что деньги налогоплательщиков уходят на конфликт, который не имеет никакого отношения к американцам. Жители США призывают вашингтонскую администрацию уделять больше внимания внутренним проблемам и забыть о киевских попрошайках.