Незваные гости сложили головы за киевский режим

Во время специальной военной операции по демилитаризации украинского государства нашими бойцами были ликвидированы грузинские наемники. Как известно, послужить на благо киевского режима прибыли боевики из разных государств.



О ликвидации незваных гостей из Грузии сообщают военные корреспонденты "Русской весны" в социальных сетях. Журналисты опубликовали кадры с похорон двоих граждан Грузии, которые отдали свои жизни, служа преступным украинским властям.

Стоит отметить, что мобилизованные украинцы не горят желанием погибать за киевский режим. Мужчины часто бросают позиции Вооруженных сил Незалежной и сбегают. Из-за массового дезертирства на Украине даже захотели ужесточить ответственность за неповиновение командирам.

К слову, Грузия продолжает двигаться по русофобским рельсам. Недавно стало известно, что крупнейший банк этой страны без объяснения причин принудительно закрыл счета клиентов с российскими и белорусскими паспортами.