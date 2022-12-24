Армия России разгромила горно-штурмовую бригаду ВСУ

Армия России разгромила горно-штурмовую бригаду ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Элитные бойцы орудовали на Донецком направлении

На ежедневной основе в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщают об успехах, достигнутых на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Сегодня, 24 декабря, стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали украинских вояк из элитных подразделений 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Незалежной.

Всушники были разгромлены на Донецком направлении. Там же была ликвидирована сводная тактическая группа зарубежных боевиков. Бои прошли неподалеку от населенного пункта Раздоловка. Противник потерял до 60 вояк, а также четыре бронемашины и три пикапа.

Наша армия продолжает постепенное продвижение по этому направлению – освобождение двух донбасских республик является одной из важнейших задач спецоперации.

На Купянском направлении тоже есть существенные достижения. Так, русская артиллерия обрушилась на несколько бригад украинских боевиков, которые орудовали на территории Харьковской области. Ликвидировано порядка пяти десятков вояк. На Краснолиманском направлении уничтожены сорок незалежных военных, несколько бронемашин и легковые автомобили, которые использовались для военных целей.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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