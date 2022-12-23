В Грузии нанесли неожиданный удар по россиянам

В Грузии нанесли неожиданный удар по россиянам
Фото: www.unsplash.com
Некоторые граждане нашей страны оказались ущемлены в правах

В последнее время Грузия активно выбивается в первые ряды отъявленных русофобов. На территории этой страны уже появились заведения, где отказываются обслуживать некоторых русских, и в целом риторика Тбилиси оставляет желать лучшего. Сегодня, 23 декабря, в прессе появилась информация об очередном ударе по нашим согражданам.

Так, выяснилось, что руководство одного из крупнейших грузинских банков Bank of Georgia приняло решение закрыть счета некоторых россиян. Под удар также попали граждане Белоруссии.

В беседе с журналистами российского издания "Коммерсантъ" представитель кредитной организации подтвердил факт принудительного закрытия счетов некоторых россиян и белорусов. Однако собеседник газеты подчеркнул, что такие меры были совершены в отношении некоторой категории клиентов "вне зависимости от гражданства".

В то же время, он отказался объяснить, по какой причине некоторым клиентам обнулили счета. Какие критерии применялись при принятии решений о закрытии счетов, также неизвестно.

Напомним, данная кредитная организация изначально встала на русофобские рельсы. Так, перед открытием счетов наших сограждан заставляли подписывать бумажку с признанием "территориальной целостности" Грузии и Украины.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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