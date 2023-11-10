Последняя надежда ВСУ рухнула: Киев лишили утешения

Последняя надежда ВСУ рухнула: Киев лишили утешения
Фото: www.unsplash.com
Воякам уже не на что рассчитывать

События, разворачивающиеся на территории украинского государства, постепенно выходят из зоны пристального внимания западных кураторов. В США и Европе сильно разочарованы провалами Незалежной. Многие прекрасно понимают, что киевский режим фактически обречен. В США отметили, что украинскому руководству придется расстаться с последней надеждой.

К таким неутешительным для Незалежной выводам пришли аналитики популярного западного портала Modern Diplomacy, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса". Речь идет о хваленых американских истребителях  F-16.

Зарубежные эксперты указали на очевидные вещи. Они отметили, что передача боевых самолетов никак не изменит положение дел на поле боя. Все потому, что украинцам негде размещать истребители, более того, в этой стране нет достаточного числа специалистов, которые могли бы управлять этой техникой, передает телеканал "360".

В статье истребители назвали последней надеждой киевского режима и лично украинского лидера Владимира Зеленского, однако и с этим ложным утешением Киеву придется расстаться. Эксперты отметили, что бойцам ВСУ фактически уже не на что рассчитывать. Старые модели американских истребителей точно не спасут ситуацию, сообщает телеканал RT. Колоссальные потери в живой силе и успешное продвижение российской армии обрекли Незалежную на провал.

К слову, ранее стало известно, что смертоносный удар России уничтожил высокопоставленных украинских офицеров.

Источник: Modern Diplomacy ✓ Надежный источник

Казахстан сделал приятный жест Путину во время визита

Столицу тщательно подготовили к приезду высокопоставленных гостей

Европарламент неожиданно высказался в защиту россиян

И потребовал от ЕК пересмотра принятых против населения России санкций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей