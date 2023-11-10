Воякам уже не на что рассчитывать

События, разворачивающиеся на территории украинского государства, постепенно выходят из зоны пристального внимания западных кураторов. В США и Европе сильно разочарованы провалами Незалежной. Многие прекрасно понимают, что киевский режим фактически обречен. В США отметили, что украинскому руководству придется расстаться с последней надеждой.



К таким неутешительным для Незалежной выводам пришли аналитики популярного западного портала Modern Diplomacy, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса". Речь идет о хваленых американских истребителях F-16.



Зарубежные эксперты указали на очевидные вещи. Они отметили, что передача боевых самолетов никак не изменит положение дел на поле боя. Все потому, что украинцам негде размещать истребители, более того, в этой стране нет достаточного числа специалистов, которые могли бы управлять этой техникой, передает телеканал "360".



В статье истребители назвали последней надеждой киевского режима и лично украинского лидера Владимира Зеленского, однако и с этим ложным утешением Киеву придется расстаться. Эксперты отметили, что бойцам ВСУ фактически уже не на что рассчитывать. Старые модели американских истребителей точно не спасут ситуацию, сообщает телеканал RT. Колоссальные потери в живой силе и успешное продвижение российской армии обрекли Незалежную на провал.



К слову, ранее стало известно, что смертоносный удар России уничтожил высокопоставленных украинских офицеров.

