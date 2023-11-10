Зеленского предупредили о военном перевороте

Ситуация в Незалежной обостряется

На фоне снижения интереса западных кураторов к киевскому режиму ситуация внутри страны заметно ухудшается. Среди киевских руководителей началась настоящая грызня. Скоро там может произойти настоящий военный переворот.

Такими размышлениями поделился экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон, передает телеканал "360". Аналитик обратил внимание, что украинский президент начал снимать с высоких постов генералов и других высокопоставленных вояк. Такие действия могут привести к военному перевороту.

Джонсон напомнил, что в мировой истории были случаи, когда группа офицеров решала свергнуть руководителя страны из-за его некомпетентности и коррумпированности, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник

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