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На фоне снижения интереса западных кураторов к киевскому режиму ситуация внутри страны заметно ухудшается. Среди киевских руководителей началась настоящая грызня. Скоро там может произойти настоящий военный переворот.
Такими размышлениями поделился экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон, передает телеканал "360". Аналитик обратил внимание, что украинский президент начал снимать с высоких постов генералов и других высокопоставленных вояк. Такие действия могут привести к военному перевороту.
Джонсон напомнил, что в мировой истории были случаи, когда группа офицеров решала свергнуть руководителя страны из-за его некомпетентности и коррумпированности, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ксения Собчак cо вторым мужем Константином Богомоловым посетила светскую премьеру фильма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Появление телеведущей на красной дорожке произвело эффект разорвавшейся бомбы.
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