Сигнал от Кремля: весь ближний тыл ВСУ содрогается от ужасающих авиаударов

Москва достала из закромов то, что берегла долгое время

Армия России все чаще использует фронтовую авиацию для решения задач в ближнем тылу противника. ВКС России атаковали остатки украинских войск в Бахмуте. ВСУ окопались в западной части города – в день они теряют по несколько кварталов в день.

Военный эксперт, разведчик Анатолий Матвийчук считает, что армия РФ, наконец, приступила к применению вооружения, припрятанного на "черный день". Тем самым, уверен он, Кремль шлет сигнал всему коллективному Западу: вслед за наращиванием военных поставок Украине РФ будет наносить больше поражения живой силе противника.

Под Артемовском применяют 500-килограммовые УПАБ-500. Противовоздушная оборона ВСУ поделать ничего не может в условиях дефицита ракет. В конце-концов, не зря авиация гасила украинскую ПВО на фронте и в ближнем тылу последние четыре месяца.

Матвийчук напомнил слова Владимира Путина, заявившего ранее, что Россия еще "всерьез ничего не начинала". А когда противник приступил к наращиванию группировки, РФ принялась расширять производство военной промышленности. Крупнокалиберные фугасные авиабомбы Россия применяла довольно редко – сейчас они используются, чтобы разрушать системы управления, перспективное вооружение и прочие "подарки" от Запада.

В Белом доме уже заявили, что ближайшее время для Украины станет критичным. Вместе с тем в администрации Джо Байдена сообщили, что готовы оказать помощь Киеву во всем, что потребуется Украине, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".