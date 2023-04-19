Чаровницы без стеснения лезут в штаны чопорным англичанам

Бурные страсти разгораются в западных странах на фоне нашествия прелестниц с Украины. Массовые жалобы поступают от жительниц Великобритании, которые на собственной шкуре ощутили, что значит столкнуться с обольщением пышногрудых украинок. Гарны дивчины массово уводят мужей из семей.



Несчастные рогоносицы рассказывают, что с большим участием отнеслись к бедам украинцев и старались помочь им, чем могли. Британки с готовностью предоставляли незалежным кров для проживания и поддерживали их в трудный период жизни, передает телеканал "360".



Однако благодарность украинок была весьма специфической. Необремененные высокими моральными принципами девушки с большим рвением набрасывались на глав семейств и оттачивали на них свои любовные чары. В итоге многие британские пары распались, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

"Эти молодые женщины вскружили голову мужчинам, их семьи были разрушены", – делится переживаниями курирующая группу рогоносиц британка.

Жительницы Соединенного королевства в шоке от того, что за помощь и поддержку беженки расплатились такой монетой. Многие жалуются за негативный опыт взаимодействия с выходцами из Незалежной, отмечает информационный ресурс URA.RU.

