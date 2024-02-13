Политик сделал громкое заявление

В Соединенных Штатах Америки продолжается предвыборная гонка, в рамках которой кандидаты на высокий пост не перестают сыпать громкими заявлениями. На этот раз отличился бывший лидер страны Дональд Трамп. Он потребовал от партнеров по военной коалиции существенно нарастить помощь киевскому режиму.



Как подчеркнул политик, государствам-членам Североатлантического альянса необходимо поднять свою долю выплат на нужды киевского режима до уровня Соединенных Штатов Америки, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Трамп особо подчеркнул, что в противном случае вашингтонской администрации пора поставить собственные интересы в приоритетное положение, отмечает телеканал "360".



Политик обратил внимание, что его родное государство оказывает киевскому режиму помощь, которая существенно превышает поддержку всех остальных стран -участниц западной военной коалиции. При этом в блоке недостаточно уважают Соединенные Штаты, уверен Трамп.



Бывший лидер Америки подчеркнул, что пришло время "выровнять уровень расходов" на содержание Украины, передает телеканал RT. Трамп требует, чтобы входящие в Североатлантический альянс государства резко нарастили расходы на помощь киевскому режиму.



К слову, ранее Дональд Трамп отказался защищать НАТО перед Россией.

