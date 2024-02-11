Премьер Венгрии обвинил Европу в слабости перед Россией

Премьер Венгрии обвинил Европу в слабости перед Россией
Виктор Орбан. Фото: Lev Radin/www.globallookpress.com
Брюсселю нужно сделать, чтобы Москва воспринимала его всерьез, считает Орбан

У Евросоюза недостаточно сил для того, чтобы Москва воспринимала его всерьез, считает премьер Венгрии Виктор Орбан. В ходе диалога с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем политик указал, что проблема Европы заключается в ее бессилии.

По мнению премьера, Брюсселю необходимо "проявить силу", чтобы Кремль понял: у той стороны есть свои интересы и возможности их отстаивать. После этого возможно заключение соглашения.

Украина, уверен Орбан, не обеспечивает Европу никакой безопасности, о которой постоянно говорит офис президента Владимира Зеленского. А большинство членов НАТО в совокупности "намного сильнее России". Поэтому наивно полагать, что РФ решится напасть на альянс.

Орбан считает, что ЕС должен вести переговоры и со Штатами, пытаясь действовать с выгодой для себя. Приход Дональда Трампа к власти приведет к оказанию давления на Старый Свет, так как республиканцы будут поддерживать свой капитал и пускать в ход все рычаги экономического давления. А значит, Европа должна конкурировать.

Ранее "Утро" рассказывало о негативной реакции Брюсселя, вызванной встречей Орбана с Владимиром Путиным. Глава правительства Венгрии вызвал недовольство Евросоюза, который выражает все большую обеспокоенность самостоятельностью Брюсселя на фоне поведения остальных членов ЕС.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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