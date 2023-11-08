Разговор будет жестким: раскрыт тайный смысл визита Путина в Казахстан

Лидер планирует провести беседу "по горячим следам"

В предстоящий четверг, 9 ноября, Владимир Путин впервые за долгое время посетит Казахстан. Согласно официальной версии, он намерен обсудить с Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества двух стран в экономическом плане: сюда войдут темы инвестиций, сельского хозяйства и энергетической отрасли.

Накануне встречи оба лидера дали интервью. Глава России указал, что партнерство между странами основано на взаимном принципе признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательстве во внутренние дела, сообщает телеканал "360". Отдельно Путин отметил рост товарооборота между Казахстаном и Россией, передает "Свободная пресса".

Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что в отношениях стран имеется богатое прошлое и ждет "блестящее будущее". Как передает RT, он заявил, что Астана готова стать более объемным газовым хабом для транспортировки российского топлива.

Однако политологи полагают, что это будут не единственные темы обсуждения в ходе встречи двух президентов. Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев раскрыл тайный смысл визита Путина в Казахстан.

Эксперт напомнил, что ранее в республику приезжали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, Кремль испытывает на этот счет некоторое беспокойство, поэтому глава России собирается переговорить с Токаевым "по горячим следам".

"Если Евросоюз начнет экономическое развитие Казахстана, то это, конечно, ударит по России, по российским компаниям, которые имеют в республике большие проекты. Поэтому, естественно, Путин этим обеспокоился", – пояснил политолог.

По его словам, в публичном пространстве встреча двух лидеров покажется дружественной и спокойной, но за закрытыми дверями разговор будет жестким.

Ранее эксперты объяснили, почему Казахстан решил перестать выдавать банковские карты некоторым россиянам.