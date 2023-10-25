Кремль потребовал объяснений от Казахстана после открытия "центра НАТО"

Кремль потребовал объяснений от Казахстана после открытия "центра НАТО"
Касым Жомарт-Токаев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва рассчитывает на детальную информацию от Астаны

Россия ждет дополнительной информации от Казахстана по информации о центре миротворческих операций НАТО, заработавшего на территории республики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об открытии "центра НАТО", где миротворческие силы проходят обучение по стандартам Североатлантического альянса.

Как указал Песков, Кремль соберет детальные данные. Миротворческие силы достаточно специфичны – казахстанские военнослужащие участвуют в таких миссиях по всему миру, хотя подготовкой занимаются уже Штаты. Москва рассчитывает что Астана посвятит ее в детали по теме об "открытии центра НАТО".

25 октября министерство обороны республики заявило журналистам, что двумя днями ранее был открыт лишь конференц-зал – то есть не самого центра. Тем не менее, торжественность открытия здания для конференций "Центра миротворческих операций" имела место быть – местные власти пригласили посла Соединенных Штатов в республике Даниэля Розенблюма.

В минобороны Казахстана уточнили, что сам центр действует еще с 2006 года в качестве учебного заведения для миротворцев Казахстана, которые проходят подготовку для соответствующих операций по стандартам ООН.

А ранее президент РФ Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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