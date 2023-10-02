Стало известно о страхе США и ЕС перед Казахстаном

Стало известно о страхе США и ЕС перед Казахстаном
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Запад боится потерять важного партнера рядом с Россией

Несколько раз американские журналисты публиковали материалы, в которых разоблачали помощь Казахстана России в обходе санкций. Однако это не стало поводом для введения санкций против республики. Как пояснил политолог Виктор Мизин, вероятнее всего, США и ЕС испытывают некий страх перед Казахстаном.

По его мнению, американцы придерживаются стратегии мягкой силы и боятся слишком сильно напугать казахов. Они оказывают сотрудничество, увеличивают вложения, чтобы "умаслить" Астану. На этом фоне неслучайна поездка и канцлера ФРГ Олафа Шольца в республику.

"Вот эта проблема их очень волнует, потому что в отношении Китая или КНДР сделать вряд ли чего можно. А здесь будут пытаться делать все, чтобы этот канал перекрыть", – пояснил эксперт.

Он указал, что президент Токаев старается соблюдать баланс: глава не стремится окончательно испортить отношения с Россией, поскольку это стало бы абсолютно безумным шагом, но и в отношении США он идет на некоторые уступки. Как подчеркнул Мизин, с этим связано недавнее заявление о строгом соблюдении санкций, и это не просто так подтвердил американский посол в Астане.

Как сообщает телеканал "360", ранее Казахстан составил список лиц, которым нежелателен въезд в страну из-за резких высказываний в ее адрес.

Источник: Царьград
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