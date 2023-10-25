НАТО уже в Казахстане: президент России выступил с заявлением

НАТО уже в Казахстане: президент России выступил с заявлением
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент выступил с заявлением

В минувший вторник СМИ сообщили, что в Казахстане заработал центр миротворческих операций НАТО. На его открытие приехал американский посол в республике Дэниэл Роузблюм, который торжественно перерезал ленточку. 

Согласно официальным заявлениям, в центре казахстанские солдаты будут проходить обучение по стандартам НАТО. Партнерство осуществляется между сторонами в рамках договоренностей 1996 года.

Подобное событие произошло на фоне геополитической неопределенности Астаны, которая старается поддерживать близкие отношения с Москвой и представителями Запада. Ранее власти Казахстана несколько раз поменяли заявления по поводу поддержки антироссийских санкций, сперва заявив об ограничении экспорта, а после опровергнув эти сведения.

Официально российская сторона пока не отреагировала на открытие центра НАТО в республике. Однако утром на сайте Президента России появилось письмо Касым-Жомарту Токаеву от Владимира Путина. Российский лидер поздравил коллегу с Днем Республики, оставив неоднозначный намек между строк.

Президент выступил с заявлением, что отношения между Россией и Казахстаном находятся на высоком уровне, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

"Уверен, что дальнейшее упрочение стратегического партнерства и союзничества, наращивание конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ и ШОС отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте",

– приводит слова Путина МИР24.

Чуть позже Минобороны Казахстана выступило опровержением информации, что в республики открыли центр миротворческих операций НАТО.

Источник: сайт Президента России
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