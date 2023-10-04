Россия спасла оставшийся без газа Казахстан

Страны продолжают сотрудничество, несмотря на сложную геополитическую обстановку

Российская сторона согласна предоставить Казахстану необходимый объем газа, чтобы покрыть дефицит топлива в республике. Как сообщил казахстанский глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев, странам уже удалось достичь договоренности по этому вопросу в преддверии отопительного сезона. Существовали опасения, что некоторые регионы могут замерзнуть в свете новой стратегии распределения ресурса.

По его словам, Россия готова максимально покрыть нехватку топлива в отдельных регионах страны. Для этого компания "Казахгаз" начала строительство второй нитки газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент", по которой будут возможны одновременные поставки российского и казахстанского газа. Это поможет обеспечить юг республики необходимыми объемами ресурса.

"Тот дефицит газа, который есть у нас в зависимости от топографии газопроводов, он максимально будет использоваться, за счет поставок из Российской Федерации", – указал министр.

Казахстан планирует наладить поставки газа в Узбекистан, но вместе с тем опасается, что это может привести к нехватке топлива внутри страны. Поэтому пришлось просить помощи у России.

Москва и Астана стараются поддерживать партнерские отношения, несмотря на существующие противоречия. Казахстан оказывает поддержку российской стороне по ряду вопросов, стараясь при этом не провоцировать недовольство Запада. Глава республики Касым-Жомарт Токаев утверждает, что они будут строго соблюдать введенные антироссийские санкции, поскольку опасаются ответа со стороны ЕС и США. Тем не менее, с другой стороны обе страны постепенно наращивают сотрудничество.