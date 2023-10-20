Стали известны последствия нового удара Казахстана по России

Стали известны последствия нового удара Казахстана по России
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые товары сильнее подорожают

Официально казахстанские власти заявляют, что не придерживаются антироссийской позиции. Они стараются поддерживать с Москвой хорошие добрососедские отношения, лишь с одним "но": идти против западных санкций страна не будет. 

По крайней мере, об этом свидетельствуют заявления представителей Казахстана. Ранее местные СМИ сообщили, что вице-министр торговли республики Кайрат Торебаев в кулуарах признался, что они ограничили экспорт более сотни наименований товаров в Россию в связи с текущей ситуацией, сообщает Радио 1. Это коснулось дронов и их компонентов, различной электроники и чипов, которые в теории могут использоваться для военных нужд.

Подобное многие расценили как очередной удар со стороны Казахстана по России. После подъема медийного шума власти республики выступили с новым заявлением, что никаких ограничений не вводили, а перечень товаров, которым требуется дополнительный контроль, существует давно, передает телеканал "360".

Эксперты, в свою очередь, готовятся к тому, что часть товаров и правда может перестать поступать к нам через Казахстан. Председатель комитета по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и цифровизации Московского регионального отделения "Деловая Россия" Анна Фомичева в беседе с URA.RU рассказала, к каким последствиям может привести решение Астаны.

"Если товар идет из Китая, а через Казахстан нельзя ввозить, тогда мы идем через дополнительную страну, естественно будет дороже приблизительно на 10-15%", – пояснила специалист.

По ее словам, Казахстан в вопросах поставок работает по принципу "и нашим, и вашим". Это касается и контрабанды – любые официальные ограничения всегда сказываются на сроках, когда товар приедет в пункт назначения.

Ранее Россия оказала республике помощь с поставками газа.

Источник: URA.RU
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