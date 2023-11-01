Раскрыт новый обман России Казахстаном

Раскрыт новый обман России Казахстаном
Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Специалисты объяснили маневр республики

Российский президент Владимир Путин в недавнем поздравлении Касым-Жомарта Токаева отметил высокий уровень сотрудничества и отношений между странами. Было ли это искренним заявлением или простой дипломатией – остается открытым вопросом. В последнее время между государствами существует политическое напряжение, которое только усиливается давлением со стороны Запада и неопределенной позицией властей Казахстана по ряду вопросов.

Например, много обсуждений вызвала инициатива Астаны ужесточить правовые нормы для выдачи платежных карт иностранным гражданам. Республика стала популярным направлением у россиян для этих целей после того, как из России ушли международные платежные системы VISA и MasterCard. Теперь приезжим будет необходимо представить документ, подтверждающий право на получение карты – это может быть вид на жительство, рабочий контракт или справка из казахстанского института, сообщает Общественная служба новостей.

Власти Казахстана объяснили, что закон направлен на "урегулирование вопросов миграции населения", а позже дополнили – все дело в контроле за оборотом наркотиков. По данным Нацбанка, порядка 1,5 тысяч платежных карт, выданных иностранцам, использовались преступниками и мошенниками.

Тем не менее, эксперты утверждают, что эти доводы являются новой попыткой Казахстана обмануть Россию и усидеть на двух стульях. 

"Страна ищет возможности снизить риски попадания под вторичные санкции. И борьба с наркоторговлей может быть лишь отговоркой, чтобы не испортить отношения с Россией", – пишут аналитики "Взгляда на Восток". 

Подобные случаи в последнее время происходят на регулярной основе. Например, ранее власти республики в кулуарах признались журналистам, что ограничивают поставки некоторых товаров в РФ из-за санкционного давления. Позже эту новость опровергли. Затем в Сети появилось видео якобы открытия центра миротворческих миссий НАТО в Казахстане. Астана уверяет, что это является фейком, хотя на всякий случай российская сторона официально запросила уточнения по поводу инцидента, передает телеканал "360"

Источник: Telegram
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