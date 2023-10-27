Становится изгоем: одну страну Евросоюза разнесли за связь с Россией

Становится изгоем: одну страну Евросоюза разнесли за связь с Россией
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любое свободомыслие в демократической Европе недопустимо

Как известно, западные страны стараются всеми силами добиться единства в противостоянии с Россией. Однако многие европейские государства понимают, что разрыв связей с Москвой угрожает их национальным интересам. Так, руководство Евросоюза очень недовольно поведением Венгрии.

Недавняя встреча руководителя венгерского правительства Виктора Орбана с главой нашей страны Владимиром Путиным взбесила Брюссель. Сообщается, что укрепление связей между двумя странами вызывает огромное беспокойство у еврочиновников, передает телеканал RT.

Также высокопоставленные европейские госслужащие считают, что Венгрия постепенно превращается в изгоя – Будапешт становится все более изолированным, так как действует наперекор Евросоюзу. В частности, речь идет о нежелании будапештской администрации подписывать ратификацию о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет интернет-издание "Общественная служба новостей".

В целом, своевольное поведение Венгрии сильно раздражает Евросоюз, который начинает считать Будапешт серьезной угрозой. Руководство еврообъединения внимательно следит за действиями Орбана.

К слову, ранее Венгрия объявила, что не хочет выделять денежные средства в поддержку киевского режима.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник

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