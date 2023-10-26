Венгрия отказалась выделять деньги Украине

Венгрия отказалась выделять деньги Украине
Виктор Орбан. Фото: Filip Radwanski/www.globallookpress.com
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Пока Европа не объяснит основания для нового пакета помощи, Будапешт будет блокировать процесс

Будапешт намерен блокировать выделение дополнительных средств для Киева из бюджета ЕС – до тех пор, пока коллеги из европейских государств не предоставят для этого конкретного обоснования соответствующего решения, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Глава правительства республики уточнил, что не видит никакой "политической сути" в вопросе выделения средств для Киева. Поэтому венгерская сторона отвергает инициативы ЕС. Еврокомиссия, по словам Орбана, выдвинула предложение по коллективному сбору со стран-членов дополнительных средств для выделения на помощь Украины – в частности, для приема беженцев и поддержки Киева.

Орбан отметил, что Будапешт отказывается выражать поддержку миграции в ее текущей форме – власти Венгрии не горят желанием выделять средства ни на мигрантов, ни на саму Украину, если Евросоюз не пояснит, чем вызвана такая необходимость.

Однако при этом Будапешт готов обсудить с Киевом вопрос с выделением 500 млн евро из Еврофонда мира на приобретение техники и припасов для ВСУ. До этого министр иностранных дел республики Петер Сийярто отмечал, что Венгрия намерена тормозить процесс, пока не получит от Украины гарантий по банку ОТР в письменном виде. В настоящее время руководящий состав "дочки" российского учреждения обложен санкциями – его обвиняют в "спонсировании" боевых действий.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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