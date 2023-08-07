«ОТП Банк» упал на дно «Народного рейтинга»

«ОТП Банк» упал на дно «Народного рейтинга»
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Кредитная организация занимает всего лишь 94-е место

"ОТП Банк", принадлежащий венгерской финансовой группе, в последнее время все чаще фигурирует в скандалах и получает иски от своих клиентов. О достаточно плачевном состоянии сервиса банка свидетельствует "народный рейтинг" "ОТП Банка" на сайте Banki.ru. Всего лишь 94-е место с рейтингом 1,23%. Для сравнения рейтинг лидера "Альфа банка" – 88,86%.

Можно сказать, что "ОТП Банк" на дне народного доверия или, точнее, недоверия. Список претензий клиентов с того же сайта Banki.ru позволяет составить представление о масштабе бедствия (орфография и пунктуация в комментариях пользователей сохранена – прим. ред.):

·      "Банк не хочет выплачивать кэшбэк за услуги ЖКХ и препятствует подобным оплатам";

·      "ОТП-банк списывает деньги у своих клиентов";

·      "Не возвращают деньги по переводу внутри Банка";

·      "Подключили тайком смс информирование";

·      "Это самый худший банк!";

·      "Испортили кредитный рейтинг по одобренному кредиту";

·      "Некорректно отображается баланс";

·      "Нарушение договора, не выплата кешбэка за ЖКХ по карте ОТП Забота";

·      "Не выплачен кешбэк 3% за платежи ЖКХ по пенсионной карте ОТП Забота";

·      "Не выплата кешбэка по карте "ОТП Premium Большой кэшбэк"";

·      "Испортили кредитную историю";

·      "Не возвращают МОИ деньги с заблокированной по утере карте!";

·      "Отвратительный сервис, в котором ошибки своих курьеров сваливают на клиента!";

·      "Неправильный размер кэшбека в баллах";

·      "Оформили кредит без моего согласия".

Можно и дальше продолжать цитировать клиентов банка, но даже приведенных комментариев достаточно для того, чтобы понять, что спектр нарушений прав потребителей в "ОТП Банке" весьма широк – от списывания денег клиентов до оформления кредитов без их согласия. Пенсионная карта с названием "Забота", судя по жалобам пользователей, явно не соответствует своему названию.

Венгерский банк еще в марте 2022 года объявил о том, что присоединился к санкциям против России и перестал финансировать свое российское подразделение. 

Видимо, брошенная на произвол судьбы "дочка" OTP Group, пустилась во все тяжкие. Как сообщала газета "Коммерсантъ", банк и раньше работал преимущественно в сегменте рискованного беззалогового кредитования населения, привлекая средства в основном от физических лиц. После же подачи исков из банка начали уходить крупные клиенты, пишут российские СМИ, и без поддержки материнской компании российское подразделение "ОТП Банка" вскоре может попросту обанкротиться.

В то же самое время на Украине подразделение "ОТП Банка" попало в список спонсоров войны и только вмешательство МИД Венгрии позволило венграм сохранить свое украинское подразделение, которое приносит высокие прибыли.

В России банк с близким к нулю народным рейтингом и официальной антироссийской политикой не подвергается никаким санкциям со стороны властей. Хотя есть все основания потребовать закрытия бизнеса банка на Украине. Но по какой-то неведомой публике причине ОТП банку удается избежать в России подобных проблем.

Может было бы разумней проверить деятельность "ОТП Банка", прежде чем финансовое учреждение превратится в тыкву? Российский финансовый рынок и так штормит, а если к этому добавятся новые проблемы, то шторм может перерасти в финансовую бурю…

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