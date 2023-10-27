Батальон из бывших боевиков ВСУ поступил на службу в Армию России

Батальон из бывших боевиков ВСУ поступил на службу в Армию России
Фото: www.unsplash.com
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Вояки готовы искупить свой грех кровью

События, связанные с российско-украинским конфликтом, развиваются стремительно. Так, сегодня, 27 октября, стало известно, что первый батальон, состоящий из бывших боевиков Вооруженных сил Незалежной, уже готов биться с киевским режимом и стал частью Армии России.

Такими любопытными новостями с общественностью поделился начальник боевого формирования Андрей Тищенко. Об этом сообщает информационный ресурс "Свободная пресса".

Известно, что батальон добровольцев, носящий имя Богдана Хмельницкого, стал частью российского тактическо-боевого формирования "Каскад", передает интернет-издание URA.RU. Как только бывшие украинские вояки примут присягу, они будут отправлены в зону военных действий.

Командир рассказал, что сейчас военные завершают учебный процесс, после чего дадут присягу и уже тогда отправятся на передовую. Об этом сообщает телеканал "360". Таким образом, люди, еще недавно служившие на благо преступного киевского режима, готовы делом и кровью доказать, что осознали свою ошибку, и будут бороться против ВСУ.

К слову, ранее заместитель руководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил о колоссальных изменениях в армии России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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