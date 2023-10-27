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События, связанные с российско-украинским конфликтом, развиваются стремительно. Так, сегодня, 27 октября, стало известно, что первый батальон, состоящий из бывших боевиков Вооруженных сил Незалежной, уже готов биться с киевским режимом и стал частью Армии России.
Такими любопытными новостями с общественностью поделился начальник боевого формирования Андрей Тищенко. Об этом сообщает информационный ресурс "Свободная пресса".
Известно, что батальон добровольцев, носящий имя Богдана Хмельницкого, стал частью российского тактическо-боевого формирования "Каскад", передает интернет-издание URA.RU. Как только бывшие украинские вояки примут присягу, они будут отправлены в зону военных действий.
Командир рассказал, что сейчас военные завершают учебный процесс, после чего дадут присягу и уже тогда отправятся на передовую. Об этом сообщает телеканал "360". Таким образом, люди, еще недавно служившие на благо преступного киевского режима, готовы делом и кровью доказать, что осознали свою ошибку, и будут бороться против ВСУ.
К слову, ранее заместитель руководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил о колоссальных изменениях в армии России.
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