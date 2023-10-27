В США рассказали о плачевном положении Киева

События, развернувшиеся на Ближнем Востоке, оттянули на себя внимание общественности, однако за конфликтом на Украине все еще продолжают следить в оба глаза. Так, опытный американский эксперт Скотт Риттер рассказал о ловушке, в которой оказались Вооруженные силы Незалежной.



Российские военные продолжают громить технику украинского противника, не оставляя бойцам армии Украины шансов на успех. Бывший американский разведчик подчеркнул, что на данный момент украинцы практически полностью остались без авиации.



Таких успехов российским военным удалось добиться за счет сверхтехнологичных средств противовоздушной обороны. Разумеется, без воздушной боевой техники противник не способен нормально вести военные действия. В итоге Киев оказался в ловушке, а Армия Россия получила возможность начать свое наступление.

"Русские разнесли в пух и прах ключевую технику ВСУ. Этот аспект, авиация, полностью уничтожен у ВСУ", – подчеркнул американский специалист. Его слова приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, ранее стало известно о том, что первый батальон, состоящий из бывших украинских боевиков, поступил на службу в российскую армию.

