Отказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО - экс-советник Рейгана

Отказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО - экс-советник Рейгана
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Поэтому необходимо сворачивать поддержку Киева, считает политик

Отказ руководства Украины от мира с Россией возымеет для Запада крайне непростые последствия. Поэтому Вашингтон должен перехватывать инициативу и договариваться с Москвой, считает экс-советник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

В материале, опубликованном American Conservative, политик указывает, что Джо Байден оправдывает "гиперактивную прокси-войну против России" нарративами о "диктаторах", с которыми нужно сражаться любыми средствами. Штаты выделяют финансы, обучают и снабжают режим Владимира Зеленского всем необходимым, топя российские суда и уничтожая военные объекты России руками ВСУ.

Однако Москва приспособилась к собственным неудачам и обернула процесс вспять. Наиболее ярые сторонники Украины уже не могут похвастаться оружием с боевыми припасами. И чаще стали звучать призывы к миру.

"Президент Зеленский отверг этот курс. Впрочем, пыхтение не рассеивает военные миазмы Киева. Никто не верит в победу Украины без внешней поддержки. Если поддержки не хватает, то для победы союзники вступают в войну. Однако это потенциальное самоубийство, что признает даже большинство внешнеполитической элиты Америки", – говорится в материале.

Выход из ситуации должен быть следующим: Вашингтону с Европой необходимо предложить миру новую систему безопасности с уважением украинского суверенитета и нейтральным статусом Киева. А затем – вернуть замороженные активы России и отменить введенные против нее санкции. И для этого первым шагом должно стать полное прекращение военной поддержки со стороны Конгресса.

Источник: The American Conservative ✓ Надежный источник
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