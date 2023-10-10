Россия уничтожила артиллерией инструкторов НАТО на Украине - Макгрегор

Россия уничтожила артиллерией инструкторов НАТО на Украине - Макгрегор
Ministry of Defence of the Russi/www.globallookpress.com
Все произошло в нескольких десятках км от линии фронта, если верить спикеру

Российские войска ликвидировали британских инструкторов вместе с другими иностранными специалистами, поразив ударом контингент из бойцов ВСУ, а также их иностранных кураторов. Об этом заявил бывший советник руководителя Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

"Они постоянно следят за происходящим на Украине – их разведка постоянно наблюдает за противником. Что значит, что они способны выявить любую цель и ударить по ней. Так недавно произошло с советниками из Великобритании из НАТО примерно в тридцати милях (в районе 40 километров – прим. ред.) от фронтовой линии. Не одна сотня украинских военнослужащих вместе с инструкторами из Запада была уничтожена огнем артиллерии", – высказался Макргегор.

Военный аналитик сомневается, что Киев может ответить тем же – ВСУ не способны выстроить аналогичную многоуровневую систему разведки.

До этого глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс указывал, что Лондон намерен разместить на Украине собственный контингент, который займется обучением солдат ВСУ.

А ранее сообщалось, что РФ уничтожила командование ВСУ авиабомбой ФАБ-1500.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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