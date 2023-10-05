Рада заявила Зеленскому о катастрофе ВСУ на фронте

Рада заявила Зеленскому о катастрофе ВСУ на фронте
Владимир Зеленский. Фото: Sean Kilpatrick/www.globallookpress.com
И попросила не давать пустых обещаний с "шашлыками в Ялте летом"

Украинская армия страдает от внутреннего бардака, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В социальных сетях парламентарий раскритиковал Киев за ситуацию на фронте и положение, сложившееся внутри ВСУ.

Гончаренко заявил, что постоянно общается с военнослужащими, а потому может с уверенностью заявить, что на фронте для Украины складывается катастрофическое положение.

Вот уже три года, добавляет депутат, Киев не отдает приказ о демобилизации срочников. Выплат среди украинских солдат никто не видел и не видит. Отношения с Соединенными Штатами портятся, а поддержка падает из-за отсутствия парламентской дипломатии. 

Гончаренко призвал "сказать все честно" и не давать людям пустых обещаний.

"Не рассказывать ни о шашлыках, ни о том, что летом будем в Ялте", – высказался украинский депутат.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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