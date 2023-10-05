Наступление на Харьков и Киев: озвучены дальнейшие действия ВС РФ

Стороны готовятся к предстоящей зиме

Накануне стало известно, что российская армия нанесла удар по штабу отдельной тактической группы "Соледар" в селе Александро-Калиново. По предварительным оценкам, погибло около 50 украинских офицеров.

Как известно, место было строго засекречено. В августе с официальным визитом туда приезжал Владимир Зеленский. Обнаружить пункт удалось благодаря данным космической разведки, указывает телеканал "360".

При этом военный эксперт Игорь Герасимов не уверен, что этот успех повлечет за собой какие-то кардинальные изменения в зоне СВО. Он напомнил, что иностранные кураторы после уничтожения одних членов командования ставит других.

Аналитик также озвучил дальнейшие действия ВС РФ на поле боя.

"Скорее всего, оборону на юге мы будем держать, судя по тем событиям, которые сейчас выстраиваются. Но наступать будем в Харьковской области", – заявил он.

По его словам, российские войска будут придерживаться стратении по блокированию Харькова и готовится к наступлению на Киев, поскольку это является единственным способом завершить СВО в текущих условиях.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигоне в ЮВО, сообщает Радио 1.