Шойгу высказался о вероятности новой мобилизации

Генштаб исключает такую вероятность

Генеральный штаб не планирует проведение дополнительной мобилизации в рамках СВО, армия располагает необходимой численностью военного контингента для всех задач. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании с руководящими чинами Вооруженных сил России.

Министр добавил, что планы по реализации призывных мероприятий были выполнены во многом благодаря патриотичному настрою населения.

Шойгу отдельно подчеркнул, что призывники будут находиться на срочной службе в регионах, которые исключены из зоны боевых действий.

Тем временем, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ВСУ пытаются пробиться через российскую оборонительную линию на артемовском направлении. Теперь противник действует методом "ползучего наступления", бросая в больших количествах малые группы.

А "Пятый канал" отмечает, что в зоне специальной операции на краснолиманском направлении действуют Су-25СМ с ударно-разведывательными вертолетами Ка-52 группы "Центр", которые наносят удары по ВСУ.