Шойгу высказался о вероятности новой мобилизации

Шойгу высказался о вероятности новой мобилизации
Сергей Шойгу. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Генштаб исключает такую вероятность

Генеральный штаб не планирует проведение дополнительной мобилизации в рамках СВО, армия располагает необходимой численностью военного контингента для всех задач. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании с руководящими чинами Вооруженных сил России.

Министр добавил, что планы по реализации призывных мероприятий были выполнены во многом благодаря патриотичному настрою населения.

Шойгу отдельно подчеркнул, что призывники будут находиться на срочной службе в регионах, которые исключены из зоны боевых действий.

Тем временем, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ВСУ пытаются пробиться через российскую оборонительную линию на артемовском направлении. Теперь противник действует методом "ползучего наступления", бросая в больших количествах малые группы.

А "Пятый канал" отмечает, что в зоне специальной операции на краснолиманском направлении действуют Су-25СМ с ударно-разведывательными вертолетами Ка-52 группы "Центр", которые наносят удары по ВСУ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

В России или Израиле: что известно о подготовке похорон Пугачевой

Артистка уже готовится к церемонии

ВСУ ударили по российскому региону запрещенным оружием

Глава области рассказал о последствиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей