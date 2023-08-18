Оценена вероятность новой волны мобилизации в сентябре

Новости о принятом в Москве решении прояснили

Несколько анонимных Telegram-каналов заявили о якобы подготовке новой частичной мобилизации в конце сентября. Они заявили, что российские власти приняли решение призвать еще 450 тысяч человек. Откуда пошла такая информация в сообщении не говорилось, официального подтверждения этого не было.

Член Комитета ГД по обороне Виктор Соболев оценил, насколько вероятна новая волна мобилизации в сентябре. Он уверен, что появившиеся в социальных сетях сведения являются 100%-ым фейком.

"Никакой мобилизации ожидать не следует", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас российская армия продолжает плановый набор служащих на контрактной основе для увеличения численности добровольцев.

Сообщения о вероятности новой мобилизации появляются в Telegram регулярно, однако ни одно из них так и не нашло подтверждения. Слухи стали усиливаться на фоне ряда законодательных инициатив, которые регулируют сферу призыва на службу. Однако власти отмечали, что речь о подготовке к новой волне не идет – все делают в рамках наведения порядка в правовых нормах.

Ранее в Госдуме назвали условие новой мобилизации в России.