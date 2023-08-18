Оценена вероятность новой волны мобилизации в сентябре

Оценена вероятность новой волны мобилизации в сентябре
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новости о принятом в Москве решении прояснили

Несколько анонимных Telegram-каналов заявили о якобы подготовке новой частичной мобилизации в конце сентября. Они заявили, что российские власти приняли решение призвать еще 450 тысяч человек. Откуда пошла такая информация в сообщении не говорилось, официального подтверждения этого не было.

Член Комитета ГД по обороне Виктор Соболев оценил, насколько вероятна новая волна мобилизации в сентябре. Он уверен, что появившиеся в социальных сетях сведения являются 100%-ым фейком. 

"Никакой мобилизации ожидать не следует", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас российская армия продолжает плановый набор служащих на контрактной основе для увеличения численности добровольцев.

Сообщения о вероятности новой мобилизации появляются в Telegram регулярно, однако ни одно из них так и не нашло подтверждения. Слухи стали усиливаться на фоне ряда законодательных инициатив, которые регулируют сферу призыва на службу. Однако власти отмечали, что речь о подготовке к новой волне не идет – все делают в рамках наведения порядка в правовых нормах.

Ранее в Госдуме назвали условие новой мобилизации в России.

Источник: News.ru
новости партнеров
По теме

"С Россией покончено?": в Британии сделали заявление о развязанной Западом войне

Местные слабо понимают политику властей

Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери

Как живет окончившая ВУЗ дочь звезды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей