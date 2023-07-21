Названо условие новой волны мобилизации в России

Названо условие новой волны мобилизации в России
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Госдуме указали на главный признак подготовки к призыву

В России могут рассмотреть вопрос о проведении новой волны мобилизации, но при одном условии. Такое заявление сделал член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. 

По его словам, на данный момент мощности российской промышленности дают возможность обеспечить всем необходимым только те силы, которые призвали в рамках прошлой мобилизации. Для нового призыва ресурсов на данный момент нет.

"Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на СВО. Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться", – приводит его слова "Свободная пресса".

Депутат указал, что в текущей ситуации главная задача российской армии – осуществить более обширный набор служащих по контракту. Он рассказал, что, согласно данным прошлой недели, уже было призвано порядка 150 тыс человек.

Также Гурулев утверждает, что подготовка к увеличению размера штрафов за неявку в военкомат не связана с возможным началом мобилизационной кампании.

"О мобилизации речь не идет, а повышение ответственности граждан вполне своевременно", – подытожил он.

Ранее в Госдуме сообщили об изменении верхней планки призывного возраста до 30 лет. Нижнюю решили оставить на прежнем уровне – от 18 лет, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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