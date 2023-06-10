Россиянам объяснили сообщения о начале всеобщей мобилизации

Россиянам объяснили сообщения о начале всеобщей мобилизации
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сообщения стали приходить на телефоны и емейл граждан

С начала июня россияне стали получать сообщения о том, что в России начинается всеобщая мобилизация и люди, которые подлежат в ее рамках призыву, должны явиться в военкомат по месту регистрации. Однако, как оказалось позднее, все эти сообщения стали проделкой хакеров, которые рассылали таким образом опасные вирусы.

Троян, который был встроен в сообщения, способен захватывать контроль над смартфоном. Он записывает последовательность нажатия клавиш при вводе пароля и крадет персональную информацию.

Россияне получали сообщения на телефон, которые сразу же привлекали к себе внимание, поскольку в них говорилось о призыве человека по мобилизации или начале всеобщей мобилизации в России. Внутри письма находился архив, в котором якобы были документы. Но при открытии на устройство попадала вредоносная программа.

"Даже неподготовленные злоумышленники достигают целей, когда используют злободневные темы и человеческий фактор", – утверждают эксперты по кибербезопасности.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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