Путин ответил россиянам на вопрос о дополнительной мобилизации

Власти отталкиваются от того, как складываются обстоятельства

Российский лидер Владимир Путин исключил вероятность новой волны мобилизации в рамках специальной операции на Украине. В ходе встречи с российскими военными корреспондентами глава государства заявил, что необходимо отталкиваться от того, "чего мы хотим".

По словам Путина, в настоящее время отсутствует необходимость в дополнительных мобилизационных резервах, вопреки мнению ряда общественных деятелей.

Ранее сообщалось, что россиян начали атаковать в Сети о необходимости в явке в военкомат по месту жительства из-за "всеобщей мобилизации". Позднее стало известно, что сообщения стали проделкой кибермошенников, рассылавших вредоносные вирусы пользователям социальных сетей.