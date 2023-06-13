Путин ответил россиянам на вопрос о дополнительной мобилизации

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Российский лидер Владимир Путин исключил вероятность новой волны мобилизации в рамках специальной операции на Украине. В ходе встречи с российскими военными корреспондентами глава государства заявил, что необходимо отталкиваться от того, "чего мы хотим".
По словам Путина, в настоящее время отсутствует необходимость в дополнительных мобилизационных резервах, вопреки мнению ряда общественных деятелей.
Ранее сообщалось, что россиян начали атаковать в Сети о необходимости в явке в военкомат по месту жительства из-за "всеобщей мобилизации". Позднее стало известно, что сообщения стали проделкой кибермошенников, рассылавших вредоносные вирусы пользователям социальных сетей.
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