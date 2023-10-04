Самолеты НАТО устроили России провокацию над Баренцевым морем

Реакция ВС РФ на произошедшее неизвестна

Два самолета-разведчика Североатлантического альянса устроили в акватории Баренцева моря провокацию против России. Летчики несколько раз пересекли российскую воздушную границу. Подробности инцидента сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, первым решился на такой шаг разведывательный Boeing RC-135, который контролируют ВВС США. Самолет поднялся выше 9,6 тыс метров, после чего в течение восьми минут находился над территориями России. Через час он повторил провокацию, поднявшись до высоты 20 тыс метров и пролетев вдоль границы, пересекая ее несколько раз.

Также нарушителем оказался еще один самолет, который принадлежит стране НАТО. Источники сообщают, что норвежский патрульный противолодочный Boeing P-8 "Посейдон" проник за пределы установленных границ на высоте примерно 8 тыс метров. Он влетел туда на 20 минут, а после удалился.

Официального подтверждения информации нет. Как на провокации отреагировали российские военные и были ли подняты по тревоге истребители для перехвата не сообщается.

Как известно, самолеты НАТО оказывают поддержку ВСУ при наведении на цели на территории России. Особенно они активно помогают во время атак на Крым, курсируя в румынской части акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что НАТО в панике пытается спастись от российского флота.