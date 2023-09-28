Блинкен высказался о претензиях НАТО на российские земли

Политик выступил с громким заявлением

Ситуация на международной арене накаляется день ото дня. В Москве на протяжении долгого времени указывают на нездоровую активность западной военной коалиции в отношении России. Однако на Западе продолжают прикидываться невинными агнцами. С заявлением по поводу конфликта между НАТО и Россией выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.



Высокопоставленный американец высказался по поводу претензий Североатлантического альянса на российские земли. Блинкен пафосно объявил, что его родное государство и другие страны коалиции никогда не имели планов "ни на дюйм" российских территорий.



Более того, представитель США подчеркнул, что военный блок НАТО остается союзом, функции которого ограничиваются оборонительными, и никаких агрессивных действий там якобы не совершали и совершать не планируют.

"У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс",

– объявил американский госсекретарь.

При этом неоднократные заявления Москвы о беспардонном расширении Североатлантического альянса на Восток в США считают нестоящими внимания.



Тем временем, совсем недавно ближайшая соседка России Финляндия стала членом западной военной коалиции. Особенно тревожно это выглядит на фоне того, что страна находится неподалеку от второй столицы России, Санкт-Петербурга.



К слову, недавно "Утро.ру"рассказывало, как грубейший просчет западной коалиции по нашей стране загнал Североатлантический альянс в тупик.

