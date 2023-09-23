Иностранцы зря рассчитывают отсидеться в стороне

Вашингтонская администрация обожает бороться со своими врагами чужими руками. Оранжевые революции, госперевороты и подстрекательство – излюбленные методы американцев. Однако в стремлении как можно сильнее насолить России коллективный Запад допустил серьезный просчет. На грубейшую ошибку указал американский полковник Лоуренс Уилкерсон.



Опытный военный специалист уверен, что Североатлантический альянс, как минимум, предоставляет бойцам украинской армии данные для нанесения ударов по российским объектам. Такие сведения получают за счет работы крылатых шпионов НАТО. Эксперт подчеркнул, что выдачу подобной информации можно расценивать как акт войны против России.

"Мы, вероятно, предоставляем как минимум разведывательную информацию с самолетов, которые летают в этом районе. Это акт войны НАТО против России и ее союзников", – подчеркнул спец.

Уилкерсон отметил, что Североатлантический альянс все глубже вовлекается в конфликт между Москвой и Киевом. Такие действия могут дорого обойтись западным странам, которые вовсе не хотят напрямую участвовать в конфликте. При этом США и Европа спят и видят, как бы подорвать устойчивость России за счет украинских вояк.



Это непреодолимое желание загнало западных кураторов киевского режима в тупик. Сегодня они оказались в одном шаге от полномасштабной войны с Россией. Разумеется, такое развитие событий приведет к самым плачевным последствиям. На Западе никто не хочет собственноручно воевать и умирать на поле боя.



К слову, ранее в Германии вынесли суровый приговор Киеву.

