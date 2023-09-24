Высокотехнологичные ракеты никто не строил для поражения старых бомб

Американские зенитно-ракетные системы Patriot не способны сбить российские фугасные авиабомбы, представляющие для ВСУ "смертельный вызов". Представитель украинского аналитического "Центра Разумкова" Алексей Мельник утверждает, что бороться с российскими ФАБами – чрезвычайное утомительное дело для Киева.

Проблема заключается в том, что современные ПВО не могут толком справиться с железными тяжелыми бомбами старых поколений. ФАБы сбрасываются при горизонтальном полете самолета и поражают цель, на которую обрушиваются в свободном падении.

Такие бомбы редко летят более одной минуты в воздухе. В отличие от ударных дронов, их обнаружение представляет трудности. На экранах они фиксируются лишь как маленькие точки, которые в скором времени "угасают".

"Попытка перехвата этих бомб неэффективна и даже нерациональна. Единственный выход – атаковать самолеты, которые их запускают", – говорится в материале Business Insider.

Напомним, ВСУ с начала июня пытаются прорвать оборонительную линию российских войск, бросая личный состав с западной бронетехникой. По словам российского лидера Владимира Путина, с тех пор украинская сторона не демонстрировала никакого результата.