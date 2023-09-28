НАТО в панике пытается спастись от российского флота

НАТО в панике пытается спастись от российского флота
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подрывов "Северных потоков" поставил альянс на уши

НАТО стремится разработать технологии, способные в режиме реального времени обнаружить подозрительные цели в районе критически важной инфраструктуры, расположенной под толщами воды. В Североатлантическом альянсе осознали свою уязвимость после подрыва газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. По данным издания, часть технологий уже тестируются в ходе военно-морских учений у побережья Португалии. В совместных маневрах принимают участие 14 членов НАТО, а также Швеция, которая стремится вступить в альянс.

В частности, военно-политический блок проверяет работу надводных, подводных и воздушных беспилотников, которые должны сопровождать и перехватывать цели, уточняет издание "Свободная пресса".

"По данным Организации Североатлантического договора, учения проводятся на фоне того, что Россия продолжает наносить на карту союзные кабели и трубопроводы в качестве возможных будущих целей",

– пишет Bloomberg о панике в альянсе. Иными словами, НАТО сегодня пытается спастись от российского флота, для чего военные тестируют морские дроны и датчики, а также осваивают искусственный интеллект.

К слову, в альянсе не зря опасаются России. В Кремле полагают, что ко взрывам на СП и СП-2 причастны США и Великобритания. По словам Дмитрия Песков, атака на газопроводы является террористическим актом, сообщает телеканал "360".

Кстати, США уже начал искать замену надоевшему им Владимиру Зеленскому.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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