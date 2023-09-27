Клинтон сделала дерзкий выпад в адрес Путина

Политик забыла об этикете

Сегодня никого не удивляет наглое поведение самых высокопоставленных представителей западного мира. Зарубежные политики продолжают упражняться в хамстве и дошли до неуважительного обращения к лидерам других стран. Так, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон позволила себе дерзкий выпад в адрес нашего президента Владимира Путина.



Во время своей речи в Госдепе государственная деятельница совсем забыла об этикете и обратилась к российскому главнокомандующему по имени. Клинтон неожиданно объявила, что вероломное расширение Североатлантического альянса якобы является результатом политики Москвы.

"Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли", – нагло объявила Хиллари Клинтон.

К слову, ранее США в очередной раз нарушили международные договоренности. Так, Вашингтон не будет приглашать Владимира Владимировича на саммит АТЭС в Сан-Франциско, передает информационный ресурс URA.RU.



Вашингтонская администрация объяснила скандальное решение требованиями санкционного режима, поясняет телеканал "360". Сообщается также, что Москва требовала от Соединенных Штатов выполнить обязательства страны-председателя АТЭС и пригласить нашего президента. Об этом пишет канал RT.



Любопытно, что в прошлом году Билл Клинтон раскрыл детали переговоров с Борисом Ельциным по расширению НАТО.

