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Российский лидер Владимир Путин свел на нет стремление Соединенных Штатов уничтожить страну через украинский кризис, утверждает обозреватель Sabah Берджан Тутар.
После воссоединения с Крымом и присоединения Донбасса Россия тем самым разрушила главную американскую стратегию, и санкционные меры потерпели "глобальную неудачу", отмечает "Радио 1". Запад, к тому же, начинает уставать от военной помощи Украине – большинство голосует за переговоры между Киевом и Москвой, уточняет телеканал "360".
В какой-то степени, считает автор, и Штаты, и Россия уже смогли добиться своих целей. Последняя смогла сорвать попытку американцев подорвать ее безопасность. А главный актор всех процессов, стремившийся к расширению НАТО на Востоке, вынужден сокращать военную и логистическую поддержку Киеву.
"Конечно, на Западе растет раскол вокруг Украины. Практически все придерживаются мнения о переговорах между двумя странами", – говорится в материале.
Таким образом, считает обозреватель, Запад признал, что против России его "борьба проиграна", передает "Общественная служба новостей".
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