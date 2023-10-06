На Западе считают, что "борьба проиграна"

Российский лидер Владимир Путин свел на нет стремление Соединенных Штатов уничтожить страну через украинский кризис, утверждает обозреватель Sabah Берджан Тутар.

После воссоединения с Крымом и присоединения Донбасса Россия тем самым разрушила главную американскую стратегию, и санкционные меры потерпели "глобальную неудачу", отмечает "Радио 1". Запад, к тому же, начинает уставать от военной помощи Украине – большинство голосует за переговоры между Киевом и Москвой, уточняет телеканал "360".

В какой-то степени, считает автор, и Штаты, и Россия уже смогли добиться своих целей. Последняя смогла сорвать попытку американцев подорвать ее безопасность. А главный актор всех процессов, стремившийся к расширению НАТО на Востоке, вынужден сокращать военную и логистическую поддержку Киеву.

"Конечно, на Западе растет раскол вокруг Украины. Практически все придерживаются мнения о переговорах между двумя странами", – говорится в материале.

Таким образом, считает обозреватель, Запад признал, что против России его "борьба проиграна", передает "Общественная служба новостей".