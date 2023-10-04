Путин довел Клинтон до истерики

Американка накинулась на главу России с обвинениями

Бывший кандидат в президенты США Хилари Клинтон считает, что раскол в отношении помощи Запада Украине является большим успехом Владимира Путина. По ее словам, президент России предпринимает огромные усилия, чтобы посеять раздор между демократическими странами.

В интервью PBS она выразила мнение, что именно в этом российский лидер сейчас видит основную цель – дестабилизировать содружество западных стран. Клинтон уверена, что Москва осуществляет тайные вмешательства, а также подкупает политических лидеров, чтобы продвигать свою повестку.

"Я вижу, как люди повторяют российские тезисы, которые впервые появились на Russia Today или речи российского чиновника, это большое очко для Путина", – заявила она.

Чиновница утверждает, что в Америке встречаются люди на ответственнных постах, которые считают, что не стоит продолжать оказывать поддержку Украине. Клинтон уверена, что такие персонажи – коррупционеры, которые это хорошо скрывают в отчетах.

"В Кремле живет хозяин коррупции. Таким образом, существует идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол", – забилась Клинтон в истерике.

Ранее она заявила, что в расширении НАТО виноват российский президент.