Путин призвал мир уничтожить систему "золотого миллиарда"

И отказаться от выплат оброка и контрибуций

Мировой порядок, превративший кредитные обязательства развивающихся стран в обязательства по кредитам и фактическую контрибуцию, основан на оброке, который выплачивается Западу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".

Фактически речь идет о рабской форме отношений. Поэтому, отметил глава государства, страны должны объединить усилия для отмены возникших условий.

Современная финансовая система, указал Путин, сформирована исключительно в интересах и для обслуживания стран "золотого миллиарда".

Западный истеблишмент, заинтересованный в ее дальнейшем функционировании, пытается эксплуатировать развивающиеся страны, злоупотребляя собственным положением – за счет информационной отрасли, технологии и финансов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на выпад экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, обвинившей Москву в расширении НАТО.