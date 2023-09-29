Путин призвал мир уничтожить систему "золотого миллиарда"

Путин призвал мир уничтожить систему "золотого миллиарда"
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
И отказаться от выплат оброка и контрибуций

Мировой порядок, превративший кредитные обязательства развивающихся стран в обязательства по кредитам и фактическую контрибуцию, основан на оброке, который выплачивается Западу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на парламентской конференции "Россия – Латинская Америка".

Фактически речь идет о рабской форме отношений. Поэтому, отметил глава государства, страны должны объединить усилия для отмены возникших условий.

Современная финансовая система, указал Путин, сформирована исключительно в интересах и для обслуживания стран "золотого миллиарда".

Западный истеблишмент, заинтересованный в ее дальнейшем функционировании, пытается эксплуатировать развивающиеся страны, злоупотребляя собственным положением – за счет информационной отрасли, технологии и финансов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на выпад экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, обвинившей Москву в расширении НАТО.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
По теме

Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России

Риторика Астаны оставляет желать лучшего

Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России

Риторика Астаны оставляет желать лучшего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей