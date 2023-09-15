Байден попытался публично унизить Россию

Байден попытался публично унизить Россию
Джо Байден. Фото: Al Drago - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Президент США заявил, что "Китай не очень-то уважает соседей"

Американский лидер Джо Байден, выступая на тему ситуации в экономике Штатов, вспомнил о своем диалоге с Владимиром Путиным в Женеве, на которой, по собственным словам, заявил, что Пекин не слишком сильно проникся уважением к Кремлю.

Президент США указал, что диалог с российским лидером касался темы стратегической стабильности (запрета на размещение соответствующего вооружения в космосе), уточняет RT. Путин, по его мнению, не слишком горел желанием обсуждать этот вопрос, поскольку за этим стояло желание Вашингтона сделать так, чтобы Москва привлекла к переговорам Пекин, уточняет телеканал "360".

Байден в тот момент якобы заявил, как утверждает теперь сам, что вовсе не ждет от российского руководства соответствующих шагов – у Кремля, с его слов, хватает своих проблем, а соседи из КНР будто бы не слишком уважают Москву, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

К концу своего монолога Байден добавил, что считает Соединенные Штаты страной возможностей. Во время выступления американский лидер практически лишился голоса и мог завершать предложения уже через храп. После окончания рассказа немного потерялся на сцене и не мог понять, в какую сторону идти.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о разрушении мирового порядка, установленного по итогам холодной войны. Теперь, со слов главы Госдепа, Запад ждет "испытание на прочность" со стороны конкурирующих  с ним держав – Китая и России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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