Альтернатив у Байдена не осталось

За первое полугодие 2023 года американцы закупили у России более 400 тонн урана – это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.

РФ остается поставщиком урана-235 для Соединенных Штатов, которые практикуют закупки радиоактивных элементов у других стран, несмотря на инициированное санкционное давление. В 2023-м году США закупили у РФ 416 тонн. Рекордное значение практически достигло самого высокого показателя, который до этого фиксировался в 2005 – тогда американцы ввезли 418 тонн российского топлива, уточняет "Свободная Пресса".

Многомесячные закупки на этот раз обошлись Штатам в 696,5 млн долларов. Только за год цена на поставки подскочила в два с половиной раза.

Параллельно американцы наращивают закупки урана у Великобритании, на которую приходится немногим менее 18 процентов от общего импорта, передает телеканал "360".

Как пишет URA.ru, ранее американский лидер Джо Байден запретил добычу урана в Аризоне. В медиа полагают, что таким образом Штаты лишь приблизили себя к зависимости от радиоактивного импорта из России. Сенатор от Вайоминга, республиканец Джон Баррассо уточнил, что Штаты импортируют в три раза больше урана производимого на своей территории.