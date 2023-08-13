Newsweek: Кремль одержал важную победу над Белым домом

Американцы проспали "Ближний Восток", пока были заняты Украиной

Россия проявляет активный интерес к тесному сотрудничеству со странами Ближнего Востока. В частности, американцев беспокоит растущее влияние Москвы в Ливане, пишет американский обозреватель Том О’Коннор.

Как отмечает журналист, главным приоритетом для команды Джо Байдена стала Украина, которая затмила остальные проблемы во внешней американской политике. Кремль пользуется ситуацией и линейностью Белого дома, реализуя влияние на ближневосточном направлении.

Автор полагает, что сближение с Ливаном обеспечивает Кремль доступом к коммерческим рынкам и новым портам.

Так, Россия продолжает заниматься инвестированием средств в инициативы по взаимодействию с молодежью Ливана – в частности, в образовательной, спортивной и культурной отраслях. Некоторые ливанцы уже начали приезжать в Россию для реализации ряда указанных проектов.

Еще один немаловажный фактор – интерес Москвы в энергетической безопасности Ливана, на территории которого сосредоточено немало природных ресурсов. Кандидат на пост президента ближневосточной республики Сулейман Франжье является ключевым партнером и союзником РФ.

Ранее The Washington Post писал, что американцы начали терять влияние на Ближнем Востоке после реакции на специальную военную операцию на Украине и требований снизить нефтедобычу для того, чтобы уничтожить российскую экономику.