Курс рубля
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В Соединенных Штатах набирает обороты экономический кризис обсуждением поднятия государственного долга. Западный капитал ожидает "черного лебедя", который может обрушиться на рынки в начале июня.
Одним из ключевых факторов оказались затраты американского бюджета на украинский кризис и финансирование ВСУ. В Штатах дефолт приведет к отставке команды Джо Байдена, что, в свою очередь, означает крайне негативный исход для офиса Владимира Зеленского, которому не хватает денег на армию.
Телеграм-каналы полагают, что дефолт Штатов маловероятен – гегемон сделает все, чтобы сохранить свою глобальную монополию на мировой капитал. Однако Китай не преминул воспользоваться возможностью – БРИКС мгновенно отреагировал на ситуацию.
Как пишет Financial Times, Саудовская Аравия начала вести переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС. Если сделка пройдет успешно, СА станет девятым государством в организации, состоящим из наиболее крупных стран в развивающихся мировых экономиках, которые представляются альтернативой бреттон-вудской системе Запада.
Окончание конфликта не удовлетворит никого